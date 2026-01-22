Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα οι «πράσινοι»

Onsports Team

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του «τριφυλλιού» στο ματς της Βουδαπέστης απέναντι στην ομάδα του Ρόμπι Κιν.

Ο Παναθηναϊκός με έναν βαθμό στην Ουγγαρία κόντρα στην Φερεντσβάρος, είναι πιθανό να εξασφαλίζει και μαθηματικά την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Ο Ράφα Μπενίτεθ σε αυτή τη «μάχη» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, επιλέγει να παρατάξει την ομάδα του με τριάδα στην άμυνα.

Σε μια διάταξη ουσιαστικά 3-4-2-1, ο Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια. Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά οι τρεις στην άμυνα. Δεξιά όλη την πλευρά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος, που είναι για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα μετά την επιστροφή του από τραυματισμό.

Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες στον άξονα των χαφ, με τον Μπακασέτα και τον Πελίστρι να δίνουν βοήθειες στον Σφιντέρσκι που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για το «τριφύλλι»: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς.