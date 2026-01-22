Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την παραμονή της στην Euroleague

Onsports Team

Επισημοποιήθηκε η συνέχιση της παρουσίας των «μπλαουγκράνα» στην Euroleague, με τους Καταλανούς να υπογράφουν δεκαετές συμβόλαιο.

Η Μπαρτσελόνα δέχτηκε μεγάλη πίεση προκειμένου να αφήσει την Euroleague και να πάει στο ΝΒΑ Europe. Τις τελευταίες μέρες ήταν γνωστό πως ενημέρωσε την λίγκα στην οποία μετέχει απ’ το ξεκίνημά της, πως θα παραμείνει σε αυτή.

Πλέον, έγινε και επίσημο. Το Δ.Σ. των «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσε την συνέχιση της παρουσίας στην Euroleague, υπογράφοντας νέο 10ετές συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της πρώτης ανδρικής ομάδας μπάσκετ στην Euroleague για τις επόμενες 10 σεζόν (μέχρι τη σεζόν 2036-37), διοργάνωση της οποίας είναι συνιδρυτικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επιθυμία του να συμμετέχει πάντα στις καλύτερες υπάρχουσες διοργανώσεις».