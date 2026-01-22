Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ρότσα και Μπορέλι... υποδέχθηκαν τον Αντίνο (vids)
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 13:51
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ρότσα και Μπορέλι... υποδέχθηκαν τον Αντίνο (vids)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τα πρώτα βίντεο Αντίνο με... παρουσία του Χουάν Ραμόν Ρότσα και του Χουάν Χοσέ Μπορέλι.  

Εποχή Αντίνο και επίσημα στον Παναθηναϊκό με τον Αργεντινό εξτρέμ να φορά τη φανέλα με το Νο10 και πόζαρει στον φωτογραφικό φακό για τα social media των Πρασίνων. 

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν εμφανίζονται και δύο μεγάλες παλιές δόξες του συλλόγου, συμπατριώτες του Αντίνο, οι Χουάν Ραμόν Ρότσα και Χουάν Χοσέ Μπορέλι. 



