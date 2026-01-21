Παναθηναϊκός: Σενάριο από Κροατία για Γιάγκουσιτς – «Δίνει 6,5 εκατ. ευρώ»

Onsports Team

Δημοσίευμα στη χώρα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπελούπο, θέλει τον παίκτη να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, ενώ τονίζεται πως μίλησε μαζί του ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι 20 ετών, αγωνίζεται στη Σλάβεν Μπελούπο και είναι διεθνής με την Ελπίδων της Κροατίας. Ο νεαρός επιτελικός χαφ έχει φέτος 20 ματς, 8 γκολ και 6 ασίστ. Σύμφωνα με δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός θέλει να τον κάνει δικό του και δίνει 6,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα επισημαίνεται πως ο Ράφα Μπενίτεθ ήδη έχει μιλήσει με τον νεαρό που θεωρείται σπουδαίο ταλέντο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του tportal.hr:

«Αποκλειστικό: Ο θρυλικός προπονητής εγκατέλειψε την περίπτωση Φρουκ και τηλεφώνησε προσωπικά στον Γιαγκούσιτς – Να πόσα προσφέρει στη Σλάβεν

Δεν κοπάζει το ενδιαφέρον για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς (20), ο οποίος εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του για τη συνέχεια της καριέρας του.

Το ενδιαφέρον για το διαμάντι της Σλάβεν είναι τεράστιο, οι προτάσεις είναι περισσότερες από αρκετές και η πιο πρόσφατη έρχεται από τον ευρωπαϊκό Νότο.

Όπως πληροφορούμαστε, ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του, Ράφα Μπενίτεθ, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Γιάγκουσιτς και θα κάνουν τα πάντα για να τον αποκτήσουν αυτόν τον χειμώνα. Ο θρυλικός Ισπανός τηλεφώνησε προσωπικά στον Γιάγκουσιτς, του παρουσίασε το πρότζεκτ, του εξήγησε ότι θα έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα και του είπε ότι θέλει να τον δει στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός προσφέρει στη Σλάβεν 6,5 εκατομμύρια ευρώ, θα τον αγοράσει άμεσα και στη συνέχεια θα τον αφήσει δανεικό στην Κόπριβνιτσα μέχρι το τέλος της σεζόν. Όπως είχαμε γράψει νωρίτερα, οι Έλληνες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τόνι Φρουκ, αλλά στράφηκαν στον Γιαγκούσιτς γιατί είναι φθηνότερος και πιο προσβάσιμος και θέλουν να ολοκληρώσουν την υπόθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Γιάγκουσιτς είναι ο κύριος στόχος τους και ελπίζουν ότι το τηλεφώνημα του θρυλικού προπονητή θα είναι αρκετό για να πείσει τον παίκτη να επιλέξει τον σύλλογο τους.

Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία μένει να φανεί, καθώς προσφορές για τον παίκτη έχουν στείλει επίσης η Βέρντερ και η Λειψία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τον παίκτη η μεταγραφή στη Bundesliga θα ήταν πολύ πιο ελκυστική, αλλά η προσφορά του Παναθηναϊκού είναι πολύ συγκεκριμένη.

Οι γερμανικές ομάδες σίγουρα θα μπορούσαν να απαντήσουν με υψηλότερη προσφορά και σίγουρα θα υπάρξει κάποια δημοπρασία. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο Γιάγκουσιτς δεν βιάζεται για τη μεταγραφή. Κύριος στόχος του είναι να μείνει στη Σλάβεν μέχρι το τέλος της σεζόν, ακόμη και αν πραγματοποιήσει μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο».