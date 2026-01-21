Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: «Να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τίτλους» - Εστερχάζι, Νέμεθ μιλούν για τον Βάργκα (βίντεο)
INTIME SPORTS
Οnsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 14:36
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τίτλους» - Εστερχάζι, Νέμεθ μιλούν για τον Βάργκα (βίντεο)

Δύο Ούγγροι που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΚ μιλούν για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος έβαλε το όνομα του δίπλα στα δικά τους, υπογράφοντας στην «Ένωση», πριν από μερικές ημέρες.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα έχει αρχίσει να δίνει τα πρώτα του αγωνιστικά δείγματα στην ΑΕΚ και υπόσχεται πολλά γκολ.

Δύο συμπατριώτες του που έχουν φορέσει την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, ο Μάρτον Εστερχάζι και ο Κρίστιαν Νέμεθ, έχουν άποψη γι' αυτόν και περιμένουν να βοηθήσει πολύ την ομάδα μας.

Οι δυο Ούγγροι πρώην παίκτες της ΑΕΚ μίλησαν για τον Βάργκα στο AEK TV. Δείτε το σχετικό βίντεο:

Εστερχάζι και Νέμεθ μιλούν για τον Βάργκα στο ΑΕΚ TV



Ροή ειδήσεων

BET
Τα πρώτα καταστήματα Allwyn είναι εδώ – Νέα εποχή για το δίκτυο των καταστημάτων του ΟΠΑΠ
10 λεπτά πριν Τα πρώτα καταστήματα Allwyn είναι εδώ – Νέα εποχή για το δίκτυο των καταστημάτων του ΟΠΑΠ
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Κλειδί για την νίκη η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση»
23 λεπτά πριν Αταμάν: «Κλειδί για την νίκη η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση»
ΣΠΟΡ
Σκουμπάκης: «Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν»
27 λεπτά πριν Σκουμπάκης: «Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Δανεικός στη Μάντοβα ο Χρυσόπουλος, στην Κύπρο ο Οντουμπάτζο
50 λεπτά πριν ΑΕΚ: Δανεικός στη Μάντοβα ο Χρυσόπουλος, στην Κύπρο ο Οντουμπάτζο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved