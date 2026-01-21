Ομάδες

Super League: Μόνο Έλληνες διαιτητές το Σαββατοκύριακο - Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό
INTIME SPORTS
Οnsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 13:54
SUPER LEAGUE

Super League: Μόνο Έλληνες διαιτητές το Σαββατοκύριακο - Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής της Super League, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες, Ολυμπιακός – Βόλος, Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ και Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Με δεδομένο ότι απουσιάζουν τα ντέρμπι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες. 

Επίσης, η αγωνιστική είναι… λειψή, καθώς δεν θα διεξαχθεί το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, έπειτα από αίτημα του «Δικεφάλου του Βορρά» για αναβολή.

Η ΚΕΔ όρισε τον Τάσο Σιδηρόπουλο στο Ολυμπιακός – Βόλος, με τον Αθανάσιο Τζήλο να βρίσκεται στο VAR. 

Στο παιχνίδι της Τρίπολης ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και την ΑΕΚ (24/01, 19:30), διαιτητής θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, ενώ στο VAR θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Τέλος, την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (25/01, 19:30) θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη να έχει τον ρόλο του VAR.

Οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24/01

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος

  • Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
  • Βοηθοί: Πολυχρόνης, Δημητριάδης
  • 4ος: Ανδρικόπουλος
  • VAR: Τζήλος
  • AVAR: Πουλικίδης

19:30 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

  • Διαιτητής: Ευαγγέλου
  • Βοηθοί: Πάτρας, Τσολακίδης
  • 4ος: Πολυχρόνης
  • VAR: Τσακαλίδης
  • AVAR: Παπαπέτρου

20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

  • Διαιτητής: Κόκκινος
  • Βοηθοί: Μπαλιάκας, Μάτσας
  • 4ος: Ανδριανός
  • VAR: Ζαμπαλάς
  • AVAR: Φωτιάς

Κυριακή 25/01

16:00 Άρης – Λεβαδειακός

  • Διαιτητής: Ματσούκας
  • Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης
  • 4ος: Κατοίκος
  • VAR: Κουμπαράκης
  • AVAR: Κόκκινος

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

  • Διαιτητής: Κουκουλάς
  • Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Δέλλιος
  • 4ος: Γεωργόπουλος
  • VAR: Πουλακίδης
  • AVAR: Πολυχρόνης

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

  • Διαιτητής: Βεργέτης
  • Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος
  • 4ος: Γιουματζίδης
  • VAR: Κατσικογιάννης
  • AVAR: Φωτιάς


