AEK: Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Οντουμπάτζο στην Ομόνοια - Με 2.000 φίλους της στην Τρίπολη
Eurokinissi Sports
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 20 Ιανουαρίου 2026, 17:22
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Μόουζες Οντουμπάτζο από την ΑΕΚ στην Ομόνοια – Τη συμπαράσταση 2.000 οπαδών της θα έχει η «Ένωση» στην Τρίπολη.

Ο Άγγλος μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο.

ΑΕΚ κι Ομόνοια δουλεύουν την υπόθεση, η οποία έχει μπει στην τελική ευθεία της κι αναμένεται να «κλειδώσει» μέσα στην ημέρα (20/01).

Η απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ έκανε πιο εύκολη την παραχώρηση του Οντουμπάτζο, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024. Συνολικά έπειαξε 24 φορές, σημειώνοντας ένα γκολ, εκείνο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δίνοντας την πρόκριση στην παράταση.

Με κόσμο στην Τρίπολη

Η ΑΕΚ, μετά το 4-0 επί του Παναθηναϊκού, έχει ένα ματς – παγίδα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου της ομάδας, καθώς στο «Θ. Κολοκοτρώνης» αναμένεται να βρεθούν 2.000 φίλοι της «Ένωσης».



CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Έτσι θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι»
17 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Έτσι θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Πρώτη εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague
36 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Πρώτη εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague
SUPER LEAGUE
AUTO MOTO
Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως
2 ώρες πριν Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως
