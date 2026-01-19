Βαθμολογία Super League: Στο -9 ο Παναθηναϊκός από τον τρομερό Λεβαδειακό - Η «μάχη» της τετράδας

Οnsports Team

Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός ξέφυγε ακόμα περισσότερο από τον Παναθηναϊκό - Οι αγώνες που απομένουν στη μάχη για την τέταρτη θέση.

Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη που πέτυχε ο Λεβαδειακός στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, ξεχώρισε από τα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Super League.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ο Ατρόμητος πέρασε θριαμβευτικά από τον Βόλο με 0-3 και πλησιάσε τις θέσεις 5-8.

Με εννέα αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου, ο Λεβαδειακός θέλει να διατηρήσει το προβάδισμα του από τον Παναθηναϊκό (είναι στο +9 με ματς περισσότερο) και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα playoff 1-4, μαζί και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την επόμενη σεζόν!

Οι «πράσινοι» από την πλευρά τους καλούνται να ανατρέψουν της εις βάρος τους κατάσταση και να γλιτώσουν από μια ντροπιαστική στιγμή που θα τους αφήσει εκτός τετράδας και θα τους φέρει να παλεύουν στα playoffs 5-8 για να μην μείνουν εκτός Ευρώπης τη νέα χρονιά.

Βέβαια, σε περίπτωση που η ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, δεν έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, τότε ο πέμπτος στη Super League, μένει εκτός Ευρώπης.

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός βρίσκονται στα ημιτελικά του Κυπέλλου και έχουν τη δυνατότητα για έξοδο στην Ευρώπη μέσω της εν λόγω διοργάνωσης, αλλά σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, τότε όλα θα κριθούν από την τελική τους θέση στο πρωτάθλημα.

Κομβικό μπορεί να αποδειχθεί το παιχνίδι των δύο ομάδων για την 24η αγωνιστική στη Λιβαδειά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου

Λεβαδειακός

Άρης (εκτός έδρας)

Αστέρας AKTOR (εντός έδρας)

ΟΦΗ (εκτός έδρας)

Ολυμπιακός (εντός έδρας)

ΑΕΚ (εκτός έδρας)

Κηφισιά (εκτός έδρας)

Παναθηναϊκός (εντός έδρας)

ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)

Ατρόμητος (εντός έδρας)

Παναθηναϊκός

Ατρόμητος (εκτός έδρας)

Κηφισιά (εντός έδρας)

Ολυμπιακός (εκτός έδρας)

ΑΕΛ Novibet (εντός έδρας)

ΟΦΗ (εκτός έδρας)

Άρης (εντός έδρας)

Λεβαδειακός (εκτός έδρας)

Παναιτωλικός (εντός έδρας)

Αστέρας AKTOR (εκτός έδρας)

ΟΦΗ (εντός έδρας εξ' αναβολής)

Τα αποτελέσματα - 17η αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3

Βόλος – Ατρόμητος 0-3

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Bαθμολογία - 17η αγωνιστική

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39 *

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 25 *

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

----------------------------------------

9. Ατρόμητος 16

10. Παναιτωλικός 15

11. ΟΦΗ 15 *

12. Aστέρας AKTOR 13

13.ΑΕΛ Novibet 13 *

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας AKTOR και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου