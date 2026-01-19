ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Επτά συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ. στο ντέρμπι της «OPAP Arena»

INTIME SPORTS

Onsports Team

Σε επτά συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο του αθηναϊκού ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αθηναϊκού ντέρμπι και την πρόληψη της αθλητικής βίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, φωτοβολίδα, αναδιπλούμενοι σουγιάδες και λέιζερ. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., έγιναν εφτά συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Επτά συλλήψεις από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Κυριακής 18-1-2026 στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, φωτοβολίδα, αναδιπλούμενοι σουγιάδες και λέιζερ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή 18-1-2026 στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -7- άτομα, ηλικίας 19, 21, 23, 25, 26, 36 και 43ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν -4- εκ των κατηγορουμένων να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Ακόμα, στην κατοχή -3- κατηγορούμενων ανευρέθηκαν φωτοβολίδα, -2- αναδιπλούμενοι σουγιάδες και λέιζερ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».