Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 19 Ιανουαρίου 2026, 17:07
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται

Το γήπεδο της ΑΕΚ αλλάζει και τυπικά ονομασία, με τις εργασίες να έχουν ξεκινήσει από το πρωί της Δευτέρας (19/01).

Τρία χρόνια και... κάτι μετά τα εγκαίνια του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, το «σπίτι» της ΑΕΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς αλλάζει την ονομασία του.

Η συμφωνία του ΟΠΑΠ με την Allwyn αλλάζει και το χορηγικό όνομα της «Αγιάς Σοφιάς». Συγκεκριμένα, πλέον, η νέα εμπορική ονομασία της θα είναι «Allwyn Arena».

Η είδηση είχε γίνει γνωστή από τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά πλέον ήρθε η ώρα να γίνει και τυπικά. Γι’ αυτό τον λόγο από το πρωί της Δευτέρας (19/01) έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες, στο κεντρικό κτίριο πίσω από τον ατσάλινο αετό.

Τα συνεργεία αφαιρούν τη μεγάλη επιγραφή «OPAP Arena» και τη θέση της θα πάρει μια νέα με την επιγραφή «Allwyn Arena».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»
32 λεπτά πριν Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή πήρε τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Δικαστήριο Γιαννακόπουλου κατά Αγγελόπουλων: Δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη τους
47 λεπτά πριν Δικαστήριο Γιαννακόπουλου κατά Αγγελόπουλων: Δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη τους
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ελ Κααμπί με Λεβερκούζεν
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ελ Κααμπί με Λεβερκούζεν
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved