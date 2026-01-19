ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφεια, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται

ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Το γήπεδο της ΑΕΚ αλλάζει και τυπικά ονομασία, με τις εργασίες να έχουν ξεκινήσει από το πρωί της Δευτέρας (19/01).

Τρία χρόνια και... κάτι μετά τα εγκαίνια του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, το «σπίτι» της ΑΕΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς αλλάζει την ονομασία του.

Η συμφωνία του ΟΠΑΠ με την Allwyn αλλάζει και το χορηγικό όνομα της «Αγιάς Σοφιάς». Συγκεκριμένα, πλέον, η νέα εμπορική ονομασία της θα είναι «Allwyn Arena».

Η είδηση είχε γίνει γνωστή από τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά πλέον ήρθε η ώρα να γίνει και τυπικά. Γι’ αυτό τον λόγο από το πρωί της Δευτέρας (19/01) έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες, στο κεντρικό κτίριο πίσω από τον ατσάλινο αετό.

Τα συνεργεία αφαιρούν τη μεγάλη επιγραφή «OPAP Arena» και τη θέση της θα πάρει μια νέα με την επιγραφή «Allwyn Arena».