ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα για Μεϊτέ, εκτός ο Κωνσταντέλιας
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 18:35
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ευχάριστα νέα για Μεϊτέ, εκτός ο Κωνσταντέλιας

«Καθαρή» ήταν η μαγνητική του Σουαλιό Μεϊτέ, ενώ εκτός προπόνησης του ΠΑΟΚ έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, λόγω ίωσης.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του ΟΦΗ και βρίσκεται στην κορυφή της Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει στρέψει την προσοχή του στον αγώνα με τον Μπέτις για τη League Phase του Europa League.

Τη Δευτέρα (19/01) ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ευχάριστα αποτελέσματα από τη μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε ο Μεϊτέ. Τα αποτελέσματα έδειξε ότι ο Γάλλος μέσος δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό κι ως εκ τούτου θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Εκτός προπόνησης έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ μέρος της ακολούθησε ο Παβλένκα. Από εκεί και πέρα, θεραπεία και γυμναστήριο έκανε ο Ιβανούσετς, ενώ το πρόγραμμα επανένταξής του συνέχισε ο Ντεσπόντοφ.



