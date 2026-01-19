Euroleague: «Διαβολοβδομάδα» με κρίσιμους αγώνες – Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

INTIME SPORTS

Με την έβδομη «διπλή» εβδομάδα της σεζόν συνεχίζεται η Euroleague, το ερχόμενο τετραήμερο – Δείτε τους αγώνες που θα δώσουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός.

Μεγάλες μπασκετικές συγκινήσεις αναμένονται και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης, με «πράσινους» κι «ερυθρόλευκους» να δίνουν κρίσιμες αναμετρήσεις.

Για την 23η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» την Μπασκόνια (20/1, 21:15).

Η συνέχεια για τους «αιώνιους» είναι με την 24η αγωνιστική και τις εκτός έδρας αποστολές σε Κωνσταντινούπολη για την ομάδα του Πειραιά κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/1, 19:30) και στο Ισραήλ για το «τριφύλλι» απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, 21:05).

Το Eurocup συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης (20/1, 20:00) και Πανιώνιος – Άνκαρα (21/1, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

18:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

19:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μακάμπι Novasports4

19:30 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Novasports2

19:45 EuroLeague: Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Novasports6

20:00 EuroCup: Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Novasports5

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Novasportsextra1

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Novasports3

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Novasports Start

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Παρί Novasportsextra2

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Novasports2

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις – Τρέντο Novasports4

19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Άνκαρα Novasports Start

20:30 EuroCup: Αμβούργο – Βενέτσια Novasports5

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Ουλμ Novasports4

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

18:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports4

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Novasports4

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Novasports2

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Novasports Start

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Novasports5

22:00 EuroLeague: Παρί – Ντουμπάι Novasports6

23:00 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου