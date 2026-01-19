Ομάδες

Euroleague: «Διαβολοβδομάδα» με κρίσιμους αγώνες – Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 18:29
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Euroleague: «Διαβολοβδομάδα» με κρίσιμους αγώνες – Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

Με την έβδομη «διπλή» εβδομάδα της σεζόν συνεχίζεται η Euroleague, το ερχόμενο τετραήμερο – Δείτε τους αγώνες που θα δώσουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός.

Μεγάλες μπασκετικές συγκινήσεις αναμένονται και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης, με «πράσινους» κι «ερυθρόλευκους» να δίνουν κρίσιμες αναμετρήσεις.

Για την 23η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» την Μπασκόνια (20/1, 21:15).

Η συνέχεια για τους «αιώνιους» είναι με την 24η αγωνιστική και τις εκτός έδρας αποστολές σε Κωνσταντινούπολη για την ομάδα του Πειραιά κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/1, 19:30) και στο Ισραήλ για το «τριφύλλι» απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, 21:05).

Το Eurocup συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης (20/1, 20:00) και Πανιώνιος – Άνκαρα (21/1, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

  • 18:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 19:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μακάμπι Novasports4
  • 19:30 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Novasports2
  • 19:45 EuroLeague: Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Novasports6
  • 20:00 EuroCup: Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Novasports5
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Novasportsextra1
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Novasports3
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Novasports Start
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Παρί Novasportsextra2
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Novasports2
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

  • 19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις – Τρέντο Novasports4
  • 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Άνκαρα Novasports Start
  • 20:30 EuroCup: Αμβούργο – Βενέτσια Novasports5
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime
  • 21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Ουλμ Novasports4

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

  • 18:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports4
  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Novasports4
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Novasports2
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Novasports5
  • 22:00 EuroLeague: Παρί – Ντουμπάι Novasports6
  • 23:00 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

  • 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Novasports4
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Novasports5
  • 23:30 Playmakers Novasports Prime


