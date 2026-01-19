Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK – Παναθηναϊκός: Το standing ovation στον Γιόβιτς κι η αγκαλιά με τον Ηλιόπουλο (βίντεο)
EUROKINISSI
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 15:07
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK – Παναθηναϊκός: Το standing ovation στον Γιόβιτς κι η αγκαλιά με τον Ηλιόπουλο (βίντεο)

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του η «OPAP Arena» σηκώθηκε στο… πόδι για να τον αποθεώσει | Δείτε όλα τα παρασκήνια του αθηναϊκού ντέρμπι, μέσα από την παρακάμερα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε καρέ τερμάτων κι η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 του Παναθηναϊκού, στο αθηναϊκό ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε αλλαγή τον Γιόβιτς στο 83ο λεπτό, με τον κόσμο που γέμισε την «OPAP Arena» να τον αποθεώνει, χαρίζοντας του ένα μοναδικό standing ovation. Την αποθέωση γνώρισε κι ο Λάζαρος Ρότα, την ώρα της αντικατάστασης του στο ίδιο λεπτό.

Μετά το τέλος του «κιτρινόμαυρου» θριάμβου, ο Γιόβιτς, έχοντας τον γιο του στους ώμους του, έκανε τον γύρο του γηπέδου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, πήγε και τον αγκάλιασε (όπως και τους υπόλοιπους παίκτες), με τους δυο άντρες να έχουν κι ένα σύντομο τετ-α-τετ.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης:

 

 

Η παρακάμερα του αγώνα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Οσμάν: «Κλειδί η άμυνα και η συνέπεια για 40 λεπτά»
5 λεπτά πριν Οσμάν: «Κλειδί η άμυνα και η συνέπεια για 40 λεπτά»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, χρειαζόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων μας»
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, χρειαζόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων μας»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν προπονήθηκαν Ναν και Μήτογλου ενόψει Μπασκόνια - Μέσα ο Ρογκαβόπουλος
51 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν προπονήθηκαν Ναν και Μήτογλου ενόψει Μπασκόνια - Μέσα ο Ρογκαβόπουλος
ΜΠΑΣΚΕΤ
To NBA Europe κάλεσε τον Παναθηναϊκό: Παραβρέθηκε εκπρόσωπος του στο Λονδίνο
1 ώρα πριν To NBA Europe κάλεσε τον Παναθηναϊκό: Παραβρέθηκε εκπρόσωπος του στο Λονδίνο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved