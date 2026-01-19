AEK – Παναθηναϊκός: Το standing ovation στον Γιόβιτς κι η αγκαλιά με τον Ηλιόπουλο (βίντεο)

EUROKINISSI

Onsports Team

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του η «OPAP Arena» σηκώθηκε στο… πόδι για να τον αποθεώσει | Δείτε όλα τα παρασκήνια του αθηναϊκού ντέρμπι, μέσα από την παρακάμερα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε καρέ τερμάτων κι η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 του Παναθηναϊκού, στο αθηναϊκό ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε αλλαγή τον Γιόβιτς στο 83ο λεπτό, με τον κόσμο που γέμισε την «OPAP Arena» να τον αποθεώνει, χαρίζοντας του ένα μοναδικό standing ovation. Την αποθέωση γνώρισε κι ο Λάζαρος Ρότα, την ώρα της αντικατάστασης του στο ίδιο λεπτό.

Μετά το τέλος του «κιτρινόμαυρου» θριάμβου, ο Γιόβιτς, έχοντας τον γιο του στους ώμους του, έκανε τον γύρο του γηπέδου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, πήγε και τον αγκάλιασε (όπως και τους υπόλοιπους παίκτες), με τους δυο άντρες να έχουν κι ένα σύντομο τετ-α-τετ.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης: