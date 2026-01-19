Αλλαγή ώρας στο ΟΦΗ-Παναιτωλικός

Οnsports Τeam

Μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (25/1), για τη 18η αγωνιστική, όπως ενημέρωσε η Super League.

Αλλαγή στην ώρα του αγώνα ΟΦΗ-Παναιτωλικός, για τη 18η αγωνιστική, καθώς όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή η σέντρα θα γίνει στις 18:00 αντί για τις 17:30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 18ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 25.01.2026 στις 18:00 (αντί για τις 17:30).