Αλλαγή ώρας στο ΟΦΗ-Παναιτωλικός
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 14:30
SUPER LEAGUE

Αλλαγή ώρας στο ΟΦΗ-Παναιτωλικός

Μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (25/1), για τη 18η αγωνιστική, όπως ενημέρωσε η Super League.

Αλλαγή στην ώρα του αγώνα ΟΦΗ-Παναιτωλικός, για τη 18η αγωνιστική, καθώς όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή η σέντρα θα γίνει στις 18:00 αντί για τις 17:30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 18ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 25.01.2026 στις 18:00 (αντί για τις 17:30).



