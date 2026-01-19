To NBA Europe κάλεσε τον Παναθηναϊκό: Παραβρέθηκε εκπρόσωπος του στο Λονδίνο

Onsports Team

Συνάντηση στο Λονδίνο είχε τη Δευτέρα (19/01) το ΝΒΑ Europe με εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού.

Στην αγγλική πρωτεύουσα δεν έδωσαν το «παρών» ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ούτε ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος.

Τα πρόσφατα παιχνίδια του NBA σε Βερολίνο και Λονδίνο έφεραν ξανά στο προσκήνιο το πρότζεκτ του NBA Europe. Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, σε δηλώσεις του ανέλυσε για ακόμη μία φορά το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία της νέας λίγκας, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποιες ομάδες έχουν ήδη προσεγγιστεί.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «NBA NEXT: Europe», ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε κανονικά, χωρίς ωστόσο την παρουσία της διοικητικής του κορυφής. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Αρμάνι Μιλάνο και η Μπάγερν Μονάχου, ενώ στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη η Άλμπα Βερολίνου –η οποία αγωνίζεται εκτός Euroleague– καθώς και η ποδοσφαιρική Μίλαν.

Στόχος της συνάντησης ήταν η πρώτη επαφή όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων με το πλάνο της νέας λίγκας, καθώς και η παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου και της αποτίμησης των συλλόγων που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο NBA Europe.