Παναθηναϊκός: Τα κορίτσια της Ερντέμ «τρελαίνουν» την Ευρώπη

Η ομάδα του «τριφυλλιού» υποδέχεται την Τετάρτη το απόγευμα στο Telekom Center Athens τη Ζαγκλεμπιέ Σόσνοβιτς, στον επαναληπτικό για τη φάση των «16», με τον κόσμο της ομάδας να ετοιμάζεται να γράψει ιστορία.

Η ώρα για τον μεγάλο επαναληπτικό του Παναθηναϊκού με τη Ζαγκλεμπιέ Σόσνοβιτς πλησιάζει και στον κόσμο της ομάδας υπάρχει έντονη αδημονία τόσο για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, όσο και για την απίστευτη ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν «σπάζοντας» κάθε ρεκόρ προσέλευσης σε διασυλλογικό αγώνα μπάσκετ γυναικών, ενώ το ίδιο ισχύει και για την διοργάνωση του EuroCup.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 5.500 είναι τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί ως τώρα και σε αυτό το νούμερο πρέπει να προσθέσουμε τα διαρκείας και τους οργανωμένους φίλους του «τριφυλλιού», με τη «δίψα» των οπαδών του Παναθηναϊκού να είναι μοναδική.

Και ακόμα είναι Δευτέρα, με τη διάθεση των εισιτηρίων να συνεχίζεται μέχρι και την Τετάρτη πριν από το τζάμπολ και στο Telekom Center Athens να γίνεται… χαμός.