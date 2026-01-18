Παναθηναϊκός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια της ρεβάνς με τη Ζαγκλέμπιε – Πόσα έχουν «φύγει»

Οnsports Team

Παρά το εντυπωσιακό +27 του πρώτου αγώνα , οι φίλοι του Παναθηναϊκού δείχνουν αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που θα κάνει τον γύρο της Ευρώπης, με την προπώληση των εισιτηρίων να κινείται σε εντυπωσιακούς ρυθμούς και να προσφέρει σημαντική οικονομική «ανάσα» στον Ερασιτέχνη.

Μέχρι το Σάββατο (17/01), ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουν διατεθεί ξεπερνά τις 5.000, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για την αναμέτρηση.

Τα court seats, όπως και τα VIP εισιτήρια –τα μοναδικά που είχαν διαφορετική τιμή από τη γενική είσοδο των 10 ευρώ– εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, δείγμα της δίψας του κόσμου να βρεθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον αριθμό των μεμονωμένων εισιτηρίων δεν υπολογίζονται τα διαρκείας που έχει διαθέσει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, ούτε η εξέδρα των οργανωμένων οπαδών.

Το γυναικείο μπάσκετ, αλλά και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός γενικότερα στην Ελλάδα, ετοιμάζονται να ζήσουν μεγάλες στιγμές, καθώς σπανίως καταγράφεται τόσο μαζική προπώληση εισιτηρίων για αγώνα αυτής της κατηγορίας.

Η εντυπωσιακή πορεία της ομάδας του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με το κορυφαίο κλειστό της Ευρώπης, έχει σημάνει… συναγερμό στις τάξεις των φίλων του «τριφυλλιού», οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα και να πλημμυρίσουν τα social media με εικόνες και βίντεο το βράδυ της Τετάρτης.

Το Παναθηναϊκός – Ζαγκλέμπιε για το Eurocup Γυναικών είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (21/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.