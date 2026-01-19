Ολυμπιακός: «Σε συζητήσεις με τον Φρεντ»

Οnsports Τeam

Δημοσιεύματα από την Τουρκία θέλουν τους «ερυθρόλευκους» σε διαπραγματεύσεις με τη Φενέμπαχτσε για την μεταγραφή του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή.

Από τις δύο ομάδες μπορεί να μην επιβεβαιώνεται το παραμικρό, στην Τουρκία όμως επιμένουν πως ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε συνεχίζουν να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Φρεντ στους Πειραιώτες.

Το γεγονός ότι ο παίκτης αμείβεται με 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και σε περίπτωση που παραχωρηθεί δανεικός αξιώνει το ίδιο ποσό από όποια ομάδα τον εντάξει στο δυναμικό της, καθιστά πολύ δύσκολη μια τέτοια κίνηση, αλλά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Τουρκία οι συζητήσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται έτσι ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή.

Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως υπάρχει η πιθανότητα δανεισμού του παίκτη με οψιόν το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να μοιραστεί το υπέρογκο συμβόλαιο του τόσο από τον τουρκικό σύλλογο όσο και από τους Πειραιώτες, κάτι που προς το παρόν δείχνει δύσκολο.