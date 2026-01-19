Stoiximan Super League: Τελευταίο… πιάτο με Παναιτωλικό-Λεβαδειακό και Βόλο-Ατρόμητο

Οnsports Τeam

Με δύο αναμετρήσεις σε Αγρίνιο και Πανθεσσαλικό ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την ομάδα της Λιβαδειάς να ψάχνει το +9 από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βόλος θέλει την νίκη για να προσπεράσεις τους «πράσινους» στη βαθμολογία.

Ο μεγάλος ηττημένος της χθεσινής βραδιάς δεν ήταν άλλος από τον Παναθηναϊκό ο οποίος διασύρθηκε από την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0, έπειτα από ένα ασύλληπτο σόου του Λούκα Γιόβιτς.

Όμως αυτό δεν ήταν το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό, μιας και τα πράγματα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα απόψε.

Η 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις σε Αγρίνιο και Πανθεσσαλικό με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον Λεβαδειακό (18:00, Cosmote Sport 2), και τον Βόλο τον Ατρόμητο(20:00, Cosmote Sport 1).

Στο Αγρίνιο η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου και με διπλό επί του Παναιτωλικού θα κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στην Ευρώπη, παίρνοντας διαφορά 9 βαθμών από τους «πράσινους». Οι Αγρινιώτες ψάχνουν αντίδραση μετά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα, ώστε να πλησιάσουν στις θέσεις της οκτάδας και να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, για να προσπεράσει στην 5η θέση τον Παναθηναϊκό με τον οποίο είναι ισόβαθμοι. Από την άλλη οι Περιστεριώτες έμπλεξαν για τα καλά πλέον, αφού μετά τις νίκες των ουραγών, υποχώρησαν εντός της ζώνης του υποβιβασμού, ισόβαθμοι με ΑΕΛ και Αστέρα.