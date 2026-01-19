Μοράντ: «Είμαι πιστός, ξέρετε πού θέλω να είμαι»

Ο Τζα Μοράντ ρωτήθηκε για τα σενάρια ανταλλαγής και ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στους Γκρίζλις.

Ο Τζα Μοράντ επέστρεψε από απουσία έξι αγώνων λόγω τραυματισμού και οδήγησε τους Γκρίζλις στη νίκη επί του Ορλάντο (126-109) στο Λονδίνο έχοντας 24 πόντους και 13 ασίστ. Λίγο μετά ερωτηθείς για το μέλλον του, λόγω των φημών περί ανταλλαγής του πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 5 Φεβρουαρίου, ξεκαθάρισε πως θέλει να μείνει στο Μέμφις.

«Αν κάποιος με γνωρίζει, ξέρει πως είμαι πιστός. Έχω το σήμα των Γκρίζλις στην πλάτη μου (σ.σ. τατουάζ), οπότε αυτό μπορεί να σας πει ακριβώς πού θέλω να βρίσκομαι», τόνισε ο 26χρονος άσος.