Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μοράντ: «Είμαι πιστός, ξέρετε πού θέλω να είμαι»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 19 Ιανουαρίου 2026, 10:45
NBA

Μοράντ: «Είμαι πιστός, ξέρετε πού θέλω να είμαι»

Ο Τζα Μοράντ ρωτήθηκε για τα σενάρια ανταλλαγής και ξεκαθάρισε πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στους Γκρίζλις.

Ο Τζα Μοράντ επέστρεψε από απουσία έξι αγώνων λόγω τραυματισμού και οδήγησε τους Γκρίζλις στη νίκη επί του Ορλάντο (126-109) στο Λονδίνο έχοντας 24 πόντους και 13 ασίστ. Λίγο μετά ερωτηθείς για το μέλλον του, λόγω των φημών περί ανταλλαγής του πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 5 Φεβρουαρίου, ξεκαθάρισε πως θέλει να μείνει στο Μέμφις.

«Αν κάποιος με γνωρίζει, ξέρει πως είμαι πιστός. Έχω το σήμα των Γκρίζλις στην πλάτη μου (σ.σ. τατουάζ), οπότε αυτό μπορεί να σας πει ακριβώς πού θέλω να βρίσκομαι», τόνισε ο 26χρονος άσος.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η σύνδεση Ρέτσου και η προειδοποίηση - «Θα αντιμετωπίσει θορυβώδες γήπεδο»
9 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η σύνδεση Ρέτσου και η προειδοποίηση - «Θα αντιμετωπίσει θορυβώδες γήπεδο»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χίος: Προπονητής ομάδας τοπικού πρωταθλήματος έστειλε γυναίκα διαιτητή στο νοσοκομείο
41 λεπτά πριν Χίος: Προπονητής ομάδας τοπικού πρωταθλήματος έστειλε γυναίκα διαιτητή στο νοσοκομείο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Copa Africa: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε ο προπονητής της Σενεγάλης
58 λεπτά πριν Copa Africa: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε ο προπονητής της Σενεγάλης
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν και εξαφανίζονται τα εισιτήρια για Μπέτις
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν και εξαφανίζονται τα εισιτήρια για Μπέτις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved