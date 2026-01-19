ΝΒΑ Europe: «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι δε θα μπουν στη διοργάνωση»

Οnsports Τeam

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τις ομάδες του Μάντεστερ αλλά ξεκαθάρισε πως αυτές δεν στέφθηκαν από επιτυχία.

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την συμμετοχή τους στο NBA Europe, αν και το BBC Sport αναφέρει ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν σκοπεύει να δημιουργήσει ομάδα σε περίπτωση που η επιχείρηση υλοποιηθεί.

«Κάνουμε συζητήσεις με όλους και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή η διαδικασία έχει διαρκέσει τόσο πολύ», δήλωσε ο Σίλβερ στο BBC Sport. «Άρχισα να μιλάω δημόσια σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε καλύψει τους πάντες. Έχουμε μιλήσει με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καλύπτουμε όλους τους τομείς και όλες τις ευκαιρίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.