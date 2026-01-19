Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ατρόμητος: Αποχώρησε από την ομάδα ο Αϊτόρ Γκαρθία
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 07:39
SUPER LEAGUE / Ατρόμητος

Ατρόμητος: Αποχώρησε από την ομάδα ο Αϊτόρ Γκαρθία

Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της ομάδας του Περιστερίου με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αϊτόρ Γκαρθία.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου του εύχεται καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η δήλωση του ποδοσφαιριστή:

“Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ατρόμητο για τη συνεργασία. Μπορεί να μην κράτησε πολύ, αλλά όλοι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον σύλλογο, μου συμπεριφέρθηκαν άψογα και εύχομαι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ανέβει στη βαθμολογία γιατί αυτό της αξίζει! Καλή τύχη, Ατρόμητε”».



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες
5 λεπτά πριν Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες
ΣΠΟΡ
Ελλάδα - Ιταλία: «Τελικός» πρόκρισης στους «4» για την Εθνική πόλο - Η ώρα και το κανάλι
42 λεπτά πριν Ελλάδα - Ιταλία: «Τελικός» πρόκρισης στους «4» για την Εθνική πόλο - Η ώρα και το κανάλι
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Αποχώρησε από την ομάδα ο Αϊτόρ Γκαρθία
1 ώρα πριν Ατρόμητος: Αποχώρησε από την ομάδα ο Αϊτόρ Γκαρθία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρός: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ
4 ώρες πριν Καιρός: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved