Ατρόμητος: Αποχώρησε από την ομάδα ο Αϊτόρ Γκαρθία

Onsports Team

Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της ομάδας του Περιστερίου με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αϊτόρ Γκαρθία.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου του εύχεται καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η δήλωση του ποδοσφαιριστή:

“Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ατρόμητο για τη συνεργασία. Μπορεί να μην κράτησε πολύ, αλλά όλοι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον σύλλογο, μου συμπεριφέρθηκαν άψογα και εύχομαι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ανέβει στη βαθμολογία γιατί αυτό της αξίζει! Καλή τύχη, Ατρόμητε”».