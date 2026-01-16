ΠΑΟΚ: Η έμπνευση του Ιβάν Σαββίδη για την «φωλιά του Δικέφαλου»

Onsports Team

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπήκε πρόεδρος στην εταιρεία ειδικού σκοπού για τη νέα Τούμπα – Ο λόγος που επέλεξε την συγκεκριμένη ονομασία.

Συστάθηκε η εταιρεία ειδικού σκοπού για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Πρόεδρός της ο Ιβάν Σαββίδης και η ονομασία της ξεχωριστή. «Φωλιά του Δικέφαλου», είναι το όνομα που επιλέχτηκε, από τον ίδιο τον ισχυρό άνδρα της ομάδας από την Θεσσαλονίκη.

Το τεράστιο πρότζεκτ περνά σε φάση υλοποίησης με τη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού, με επικεφαλής τον Ιβάν Σαββίδη και εκεί. Ο συμβολισμός για τον ΠΑΟΚ στην «φωνιά Δικέφαλου αετού» που επιλέχτηκε ως επωνυμία, είναι ξεκάθαρος. Αποκλειστικός εμπνευστής ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.

Ο Ιβάν Σαββίδης θέλει όπως ο αετός έχει τη φωλιά του, έτσι να συμβολίσει και τη νέα Τούμπα όπως την «φωλιά» του «Δικέφαλου» που είναι το έμβλημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Άλλωστε και η μορφή του νέου γηπέδου θα θυμίζει αετό, με τα φτερά σε ανατολική και δυτική πλευρά, ενώ τα κεφάλια να είναι στα βόρεια, εκεί που βρίσκεται η θύρα 4.