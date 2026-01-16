Ομάδες

Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 16:11
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»

Οι Θεσσαλονικείς όπως έχουν το δικαίωμα θα ζητήσουν αναβολή του αγώνα τους με την Κηφισιά, για την καλύτερη προετοιμασία των ευρωπαϊκών τους αγώνων.

Μετά την αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός για να είναι έτοιμοι οι «ερυθρόλευκοι» στο παιχνίδι τους με τη Λεβερκούζεν, ο ΠΑΟΚ παίρνει τη σκυτάλη. Ο «δικέφαλος» κάνει χρήση του δικαιώματός του και ζητά αναβολή του παιχνιδιού του με την Κηφισιά.

Το ματς ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου. Οι Θεσσαλονικείς έχουν στις 22/1 το παιχνίδι με την Ρεάλ Μπέτις, ενώ στις 29/1 ακολουθεί αυτό με την Λιόν για το Europa League. Κρίσιμα ματς για την ευρωπαϊκή παρουσία του «δικέφαλου.

Έτσι για τη σωστότερη προετοιμασία της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου, ασκεί το δικαίωμά της για αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος. Αυτός θα είναι με την Κηφισιά στις 25 Ιανουαρίου, ο οποίος και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

 



