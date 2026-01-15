ΑΕΚ: Βαρύ πρόστιμο από Ηλιόπουλο για τον αποκλεισμό

Onsports Team

Οι παίκτες της ΑΕΚ θα πληρώσουν 400.000 ευρώ για τον αποκλεισμό απ’ τον ΟΦΗ, στην περίπτωση που δεν κάνουν νίκες σε σημαντικά ματς που ακολουθούν.

Έντονη αντίδραση από τον Μάριο Ηλιόπουλο μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ πήγε στο προπονητικό κέντρο και ανακοίνωσε πρόστιμο στην ομάδα. Το οποίο φτάνει τις 400.000 ευρώ! Καθώς με τον τρόπο αυτό θέλει να στείλει μήνυμα πως δεν είναι ανεκτή η απώλεια στόχων στην Ένωση.

Πέρα απ’ το… μαστίγιο, είχε και «καρότο» ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς έδωσε την δυνατότητα στους παίκτες να γλιτώσουν το πρόστιμο. Αυτό θα συμβεί αν νικήσουν τα τρία επόμενα ματς. Παναθηναϊκό εντός έδρας, Asteras Aktor εκτός και Ολυμπιακό εντός. Με τρεις νίκες το πρόστιμο ακυρώνεται.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, είπε στους παίκτες:

«Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και χωρίς κανένα άλλοθι… Έρχονται πολλά κρίσιμα ματς και αυτό θα έπρεπε για σας να είναι το πιο εύκολο κρίσιμο ματς… Έπρεπε να κερδίσετε… Το πρόστιμο δεν θα σας το χαρίσω όπως έκανα πέρσι ή όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πληρωθεί άμεσα οπωσδήποτε αν δεν κερδίσουμε και τα τρία αυτά ματς.

Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο ‘’τρίτος παράγοντας’’ – κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε ‘’τρίτο παράγοντα’’ άσχετα αν δεν υπάρχει-. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι…

Σχετικά με τις μεμονωμένες αθλιότητες από πλευράς παικτών του ΟΦΗ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μετά την επίτευξη του γκολ, απερίφραστα και κάθετα τις καταδικάζουμε!.

Το χθεσινό πολύ κακό αποτέλεσμα θα αποτελέσει από σήμερα παρελθόν για όλους μας και επιβάλλεται να μας αφήσει ανεπηρέαστους για την συνέχεια, αφού θα το κάνουμε σκαλοπάτι για τις επιτυχίες μας από εδώ και πέρα. Πιστεύω σε σας. Αρκεί να βγάλετε στο γήπεδο το Πάθος, την Αυτοπεποίθηση, την Πίστη και την Αφοσίωση που ξέρουμε όλοι ότι έχετε μέσα σας. Κάντε μας και πάλι άμεσα περήφανους».