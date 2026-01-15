Αστέρας AKTOR: Επίσημη η επιστροφή του Ράσταβατς

Οnsports Τeam

Για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Μίλαν Ράσταβατς κάθεται στον πάγκο της ομάδας της Τρίπολης.

Σε πολύ γνώριμα λημέρια επέστρεψε ο Μίλαν Ράσταβατς, καθώς ο έμπειρος τεχνικός ανακοινώθηκε για... τρίτη φορά στην καριέρα του από τη διοίκηση του Αστέρα Aktor.

Σε δήλωσή του ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στην ομάδα που με έχει σημαδέψει. Δεν είναι ώρα για λόγια, αλλά για σκληρή δουλειά και πράξεις. Πρέπει όλοι μαζί εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και να βγάλουμε την ομάδα μας από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καλώ τον κόσμο του Αστέρα να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac. Ο κ. Rastavac γεννήθηκε στη 1 Νεομβρίου 1973 και κατάγεται από την Σερβία.

Ήταν προπονητής της ομάδας μας σε άλλες δύο περιόδους, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το καλοκαίρι του 2022 και από το καλοκαίρι του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Καλωσορίζουμε τον κ. Rastavac και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

Στο προπονητικό επιτελείο του ASTERAS AKTOR εντάσσονται ως άμεσοι συνεργάτες του κ. Rastavac ο κ. Goran Saula, ο οποίος εργάστηκε και στο παρελθόν στην ομάδα μας και ο κ. Milos Velebit με καταγωγή επίσης από την Σερβία.