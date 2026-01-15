Ομάδες

NCAA: «Αυτοκτόνησε» το Βιρτζίνια Τεκ του Αβδάλα (vid)
Οnsports Τeam 15 Ιανουαρίου 2026, 11:14
ΜΠΑΣΚΕΤ

NCAA: «Αυτοκτόνησε» το Βιρτζίνια Τεκ του Αβδάλα (vid)

Για ένα ακόμα ματς ο Έλληνας παίκτης ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του, η οποία όμως απώλεσε διαφορά 4 πόντων στα 7 τελευταία δευτερόλεπτα και ηττήθηκε με 77-76 από το SMU.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ο παίκτης που προσπάθησε να «οδηγήσει» την ομάδα του σε μία ακόμα νίκη, αλλά ο Έλληνας παίκτης δεν τα κατάφερε. Ο Αβδάλας τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους και 6 ασίστ, έχοντας όμως 0/7 τρίποντα, ενώ το Βιρτσίνα Τεκ… αυτοκτόνησε.

Η ομάδα του Αβδάλα προηγήθηκε με τέσσερις πόντους μόλις επτά δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά τις τελευταίες φάσεις και το SMU πήρε τη νίκη με 77-76, χάρη σε ένα φοβερό σουτ από το κέντρου του Μπούπι Μίλερ.

Η ήττα αφήνει το Βιρτζίνια Τεκ στο 13-5, ενώ το SMU ανεβαίνει στο 13-4, πανηγυρίζοντας μία ανατροπή που θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων.



