Λουτσέσκου: «Κέρδισε το πνεύμα της ομάδας και το μυαλό των παικτών»

Onsports Team

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στο πνεύμα και στον χαρακτήρα των παικτών του, που όπως τόνισε ήταν τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά για το μεγάλο «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού.

Οι δηλώσεις του Ράζβαν Λουτσέσκου μετά τη νίκη πρόκριση στο Φάληρο με 2-0:

«Πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και το μυαλό των παικτών. Ελέγξαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο, αρχίσαμε πολύ καλά, βάλαμε δύο γκολ και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έχοντας και κάποιες καλές ευκαιρίες στο transition. Ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία 4-5 λεπτά».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ: «Όλοι οι παίκτες έχουν συμμετοχή, δημιουργούν μια πολύ καλή χημεία και ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να δώσει τα πάντα. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που έχουμε με τραυματισμούς ή με την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα για να συνεχίσει να είναι νικήτρια».

Για το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους: «Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατά ποτέ».