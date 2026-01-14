Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Μπακασέτα για το 1-0 | Δείτε βίντεο

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Άρης : Δείτε βίντεο με το γκολ που πέτυχε ο Τάσος Μπακασέτας στο ξεκίνημα του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας.

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε την αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Άρη ο Παναθηναϊκός.

Μόλις στο 16ο λεπτό, η μπάλα στρώθηκε ιδανικά από τον Κάρολ Σφιντέρσκι στον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος με υπέροχο συρτό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή μεριά της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη για το 1-0.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ: