Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Μπακασέτα για το 1-0 | Δείτε βίντεο
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 21:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Μπακασέτα για το 1-0 | Δείτε βίντεο

Παναθηναϊκός - Άρης: Δείτε βίντεο με το γκολ που πέτυχε ο Τάσος Μπακασέτας στο ξεκίνημα του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας. 

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε την αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Άρη ο Παναθηναϊκός.

Μόλις στο 16ο λεπτό, η μπάλα στρώθηκε ιδανικά από τον Κάρολ Σφιντέρσκι στον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος με υπέροχο συρτό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή μεριά της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη για το 1-0.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
11 λεπτά πριν Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ρογκαβόπουλος
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
40 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
50 λεπτά πριν Ζαγκλέμπιε - Παναθηναϊκός 49-76: Μπασκετάρα και βήμα πρόκρισης από τις «πράσινες»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved