Τότεναμ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόνορ Γκάλαχερ
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 22:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότεναμ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόνορ Γκάλαχερ

Ο Άγγλος άφησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και επέστρεψε στην Premier League για τα «σπιρούνια» του βόρειου Λονδίνου.

Ο Κόνορ Γκάλαχερ επιστρέφει στην Αγγλία και την Premier League για την Τότεναμ, έναντι ποσού 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης (27 συμμετοχές, 3 γκολ και μία ασίστ φέτος) εξελίχθηκε στην Τσέλσι, όπου είχε πολυάριθμες περιόδους δανεισμού σε Τσάρλτον, Σουόνσι, Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον και Κρίσταλ Πάλας και τώρα επιστρέφει στο Λονδίνο για να ενταχθεί στην αντίπαλο των «Μπλε», Τότεναμ.

«Ο Άγγλος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του με τον σύλλογο του Λονδίνου, αφού μας εκπροσώπησε για ενάμιση σεζόν. Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τότεναμ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κόνορ Γκάλαχερ στον σύλλογο του Λονδίνου», ανακοίνωσαν οι «Ροχιμπλάνκος».

Αμέσως μετά η Τότεναμ επισημοποίησε την απόκτηση του Γκάλαχερ.



