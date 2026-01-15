Ομάδες

ΕΠΟ: Χρηματικό πρόστιμο σε Παναθηναϊκό και Καβάλα
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 07:12
SUPER LEAGUE

ΕΠΟ: Χρηματικό πρόστιμο σε Παναθηναϊκό και Καβάλα

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλλε πρόστιμα 3.000 ευρώ στους «πράσινους» και 500 ευρώ στους «αργοναύτες», για το μεταξύ τους παιχνίδι Κυπέλλου.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κήρυξε τις ΠΑΕ ΑΟ Καβάλας και Παναθηναϊκός ελεγκτέες για πειθαρχικές παραβάσεις στον μεταξύ τους αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας, στις 17/12/2025 στο δημοτικό στάδιο «Ανθή Καραγιάννη».

Ως εκ τούτου, επέβαλε συνολικό πρόστιμο 3.000 ευρώ για το «τριφύλλι» και 500 ευρώ για την μακεδονική ομάδα, η οποία ήταν η γηπεδούχος της αναμέτρησης.



