ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την αποστολή – Ποιοι έμειναν εκτός
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 17:58
Πέντε παίκτες του «δικέφαλου» ταλαιπωρούνται από ίωση και έμειναν εκτός αγώνα με τον Ολυμπιακό – Τελευταίο «θύμα» ο Μαναστηρλής που έμεινε στο ξενοδοχείο.

Με πολλά εμπόδια κορυφώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ολυμπιακό. Ο λόγος ήταν η ίωση που «χτύπησε» την ομάδα και δεν επέτρεψε να είναι όλοι διαθέσιμοι για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έχει πέντε παίκτες στην αποστολή για το λόγο αυτό.

Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε και Καμαρά έμειναν εκτός αποστολής. Σα να μην έφτανε αυτό, ανήμερα του αγώνα με τον Ολυμπιακό ανέβασε πυρετό και ο Μοναστηρλής, ήρωας της πρόκρισης επί του Ατρόμητου.

Πέρα απ’ αυτούς, εκτός έμεινε και ο Ντέγιαν Λόβρεν που δεν είναι απόλυτα έτοιμος.

 



