Μεταγραφές: Ο Άρης ανακοίνωσε Χόνγκλα και Κέρκεζ

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα και την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ

Ο Άρης ενισχύει το ρόστερ του με δύο σημαντικές προσθήκες, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα και την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ.

Ο Αφρικανός μέσος δήλωσε ενθουσιασμένος που πλέον ανήκει στην οικογένεια των «κιτρινόμαυρων», τονίζοντας πως ανυπομονεί να συμβάλει στην ομάδα. Παράλληλα, ο Ούγγρος αμυντικός επέστρεψε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά το εξάμηνο πέρασμά του από τη Φορτούνα Σιτάρντ, δηλώνοντας έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα και να προσφέρει την εμπειρία του στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Η ανακοίνωση για τον Χόνγκλα

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Martin Hongla με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και αγορά το ερχόμενο καλοκαίρι από την ισπανική Granada CF με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (μέχρι το καλοκαίρι του 2029).

O Martin Hongla γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1998 στην Γιαουντέ του Καμερούν.

Ξεκινώντας από την τοπική ακαδημία της Nkufo Academy ήρθε στην Ευρώπη το 2016 για λογαριασμό της Granada CF.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα δεν πέρασαν απαρατήρητες και από πρώτη κιόλας χρονιά του στην Ισπανία κατέγραψε 10 συμμετοχές στη La Liga με τη φανέλα της Granada CF.

Ακολούθησαν πρώτα ένας εξάμηνος δανεισμός στην δεύτερη ομάδα της Barcelona και έπειτα ένας ακόμη εξάμηνος δανεισμός στην ουκρανική Karpaty Lviv (16 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ).

Η πολυετής παρουσία του στη Granada CF έφτασε στο τέλος της το καλοκαίρι του 2019 όταν τον αγόρασε η Royal Antwerp.

Στα δύο χρόνια παρουσίας του στο Βέλγιο αποτέλεσε σημαντικό «γρανάζι» στη μηχανή της Antwerp στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις (58 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ), πανηγυρίζοντας μάλιστα την κατάκτηση του Κυπέλλου Βελγίου το 2020.

Ακολούθησε η μετακόμισή του στην Ιταλία για λογαριασμό της Hellas Verona το καλοκαίρι του 2021, αρχικά ως δανεικός και έπειτα με αγορά που ξεπέρασε τα 3.500.000 ευρώ.

Σε δύο σεζόν στην Ιταλία κατέγραψε 41 συμμετοχές (1 γκολ) σε Serie A και Κύπελλο Ιταλίας, ενώ μεσολάβησε και ένας εξάμηνος δανεισμός στην Real Valladolid μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Τον Ιανουάριο του 2024 ο διεθνής Καμερουνέζος μέσος επέστρεψε στην ομάδα που ανδρώθηκε και ξεκίνησε την καριέρα του, την Granada CF.

Στη δεύτερη θητεία του ο απολογισμός σε La Liga και Segunda Division ήταν 51 συμμετοχές (4 γκολ, 2 ασίστ).

Από το 2020, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Καμερούν (35 συμμετοχές, 1 γκολ), συμμετέχοντας μάλιστα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Από σήμερα ο Martin Hongla ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Welcome Martin!

«Είμαι χαρούμενος ανήκω στην οικογένεια του ΑΡΗ»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Martin Hongla, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ανήκω στην οικογένεια του ΑΡΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον Ρούμπεν (σ.σ. Ρέγες) για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου και για τον τρόπο που επετεύχθη η συμφωνία.

Θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις την ομάδα για να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»».

Η ανακοίνωση για τον Κέρκεζ

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την επιστροφή του Marko Kerkez στην ομάδα μας.

Ο Ούγγρος αμυντικός (έχει ρίζες από την Σερβία), που υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027, γεννήθηκε στην πόλη Vrbas στις 26 Ιουνίου 2000.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του εντάχθηκε στις αυστριακές SC Columbia και SV Gablitz. Ακολούθησαν η ουγγρική ETO FC Gyor (U19) και οι σερβικές FK Rad (U19), FK Kabel Novi Sad, FK Stanisic.

Το καλοκαίρι του 2023 τον απέκτησε η FK Vojvodina, η οποία στη συνέχεια τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στην FK Mladost.

Επόμενοι σταθμοί στην καριέρα του 24χρονου αμυντικού ήταν -εκ νέου- στην Σερβία, φορώντας τη φανέλα των FK Spartak Subotica και FK Partizan.

Από την ομάδα του Βελιγραδίου μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του ΑΡΗ για πρώτη φορά την αγωνιστική περίοδο 2024-’25.

Το πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Fortuna Sittard και από σήμερα ο Marko Kerkez ανήκει ξανά στην οικογένεια του ΑΡΗ.

«Είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πάντα»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Marko Kerkez, τόνισε:

«Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω. Την πρώτη φορά ήμουν λίγο άτυχος εξαιτίας του τραυματισμού μου, αλλά αυτή την φορά έχω επανέλθει υγιής και είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πάντα σε αυτήν την ομάδα.

Γνωρίζω πόσο μεγάλος Σύλλογος είναι ο ΑΡΗΣ και πόσο εκπληκτικούς οπαδούς έχει.

Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο και να ζήσουμε την ατμόσφαιρα»».