Άρης – ΑΕΚ: Ο Μάνταλος μπήκε στο Top-50 όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Ιανουαρίου 2026, 14:04
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Άρης – ΑΕΚ: Ο Μάνταλος μπήκε στο Top-50 όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα

Σπουδαίο επίτευγμα πέτυχε ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος πέρασε την πύλη των 50 κορυφαίων στην ιστορία της Α’ Εθνικής / Super League, με τη συμμετοχή του στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό, «γράφοντας» την 369η εμφάνιση του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με αυτό τον τρόπο μπήκε στο Top-50, ξεπέρασε τους Τάκη Χατζηιωάννογλου, Βασίλη Σιώκο και Γιάννη Καλιτζάκη, που μετρούν 368 αγώνες.

Μπροστά του είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης με 370 συμμετοχές, ενώ στα επόμενα σκαλοπάτια βρίσκονται ο Βασίλης Καραπιάλης (374), ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (375) και οι Τάκης Οικονομόπουλος και Παντελής Καφές με 379.

Ο Πέτρος Μάνταλος είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Super League στις 13 Σεπτεμβρίου 2009 στην αναμέτρηση Εργοτέλης – Ξάνθη 1-0. Οι 82 παρουσίες του είναι με τα χρώματα της ακριτικής ομάδας και οι 287 με τους «κιτρινόμαυρους».

Άρης - ΑΕΚ | Η ευκαιρία για γκολ του Μάνταλου!



