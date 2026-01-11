Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός κατά Λανουά ενόψει ΠΑΟΚ: «Αν δεν βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα»
Οnsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 23:14
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός κατά Λανουά ενόψει ΠΑΟΚ: «Αν δεν βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα»

Σκληρή τοποθέτηση του Ολυμπιακού για τις διαιτησίες της αγωνιστικής, αλλά και αυτόν που θα σφυρίξει το ντέρμπι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Η θέση του Ολυμπιακού:

«Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς απο τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο «αρχιδιαιτητής» να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας με για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια! Προφανώς θα είναι μια ακόμα πρόκληση από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κύπελλο Super League Κ19: Ο Παναιτωλικός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό
21 λεπτά πριν Κύπελλο Super League Κ19: Ο Παναιτωλικός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super Cup Ισπανίας: Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης
28 λεπτά πριν Super Cup Ισπανίας: Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Σχόλιο Κουβεντίδη για το Άρης-ΑΕΚ - «Δεν σφυρίζεται φάουλ ούτε στο μπάσκετ»
29 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Σχόλιο Κουβεντίδη για το Άρης-ΑΕΚ - «Δεν σφυρίζεται φάουλ ούτε στο μπάσκετ»
ΣΠΟΡ
Πόλο: Η Εθνική ομάδα «ισοπέδωσε» τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
45 λεπτά πριν Πόλο: Η Εθνική ομάδα «ισοπέδωσε» τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved