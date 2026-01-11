ΠΑΕ Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί με τα “εργαλεία” που φέρνεις»

Onsports Team

Έντονη αντίδραση της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ, κυρίως για το ακυρωθέν γκολ των γηπεδούχων.

Ανακοίνωση με αποδέκτη τον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης. Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτύρονται για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ, κυρίως για το ακυρωθέν γκολ στο δεύτερο μέρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα “εργαλεία” που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες;

Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος…

Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις “εργαλείο” για τον αγώνα της Τετάρτης».