Άρης – ΑΕΚ: «Δεν θέλω να ξέρω τι είπαν στο VAR» - Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ακυρωθέν γκολ του Ντουντού στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Άρης – ΑΕΚ, για τη 16η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά ο Άρης βρήκε επίσης νωρίς την ισοφάριση, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, αποτέλεσμα που έριξε την «Ένωση» από την κορυφή.

Ο Μανόλο Χιμένεθ σχολίασε τη φάση για την οποία «φωνάζει» η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Επίσης, αναφέρθηκε στο θέμα των μεταγραφών, αλλά και στο Παναθηναϊκός – Άρης (14/01, 20:30) για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ

Για τις διαφορές μεταξύ των παιχνιδιών: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν δύο ίδια παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Απέναντι στον Παναιτωλικό κάναμε μια ώρα καλού παιχνιδιού. Κι όπως πάντα λέω, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από ιδιαίτερες περιστάσεις αλλά τον τελευταίο καιρό δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας κι αυτό πηγάζει από τον μεγάλο σεβασμό που έχουμε στον φίλαθλο κόσμο της ομάδας».

Για την βελτιωμένη εικόνα της ομάδας: «Καταρχάς βρισκόμαστε ακόμη σε διαδικασία ανάρρωσης κάποιων παικτών. Δεν έχω αμφιβολία ότι παίκτες όπως ο Καντεβέρε, ο Μισεουί είναι βοήθεια για την ομάδα ή ο Κάρλες Πέρεθ είναι σημαντικός παίκτης, ασχέτως αν σε κάποια παίξει καλά και σε άλλα όχι. Θα πρέπει λοιπόν να μπαίνουν παίκτες και να φτάνουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε, μια ανταγωνιστική ομάδα σε κάθε θέση για να κερδίζει κάθε αντίπαλο. Θα υπάρξουν καλά και άσχημα παιχνίδια αλλά η δική μας υποχρέωση είναι να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ διαφορετικά το ποδόσφαιρο».

Για τις μεταγραφικές εξελίξεις: «Εξακολουθώ να περιμένω έναν σημαντικό παίκτη. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει η περίπτωση του Χόνγκλα αλλά είμαστε κοντά. Κι αν έρθει άλλη μεταγραφή αμυντικά καθώς δουλεύει η ομάδα προς αυτήν την κατεύθυνση, θα είναι σημαντικό. Το ξαναλέω όμως ότι δεν βρίσκονται εύκολα τον χειμώνα ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Είπα ότι αν ένας παίκτης που είναι να έρθει στην ομάδα δεν θα τη βελτιώσει, ας ανεβάσουμε παίκτες από τη δεύτερη ομάδα. Μπορώ εύκολα να ζητήσω μεταγραφές αλλά ξέρω και τις δυσκολίες που υπάρχουν».

Για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Για μας είναι ένας τελικός. Και θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσουμε στον στόχο που έχουμε θέσει».