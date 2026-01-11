Ομάδες

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Με Τετέι η ενδεκάδα για το πρώτο ματς του 2026
Οnsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 20:03
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Με Τετέι η ενδεκάδα για το πρώτο ματς του 2026

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:00) τον Πανσερραϊκό, στο πρώτο του παιχνίδι για το 2026, με μοναδικό στόχο φυσικά να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει, έχοντας να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Τάσου Μπακασέτα, Παύλου Παντελίδη, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Σίριλ Ντέσερς και Μίλος Πάντοβιτς.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Γεντβάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Τσιριβέγια και Τσέριν, με την τριπλέτα των Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Πελίστρι πίσω από τον προωθημένο Τετέι.



SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή
Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή
SUPER LEAGUE
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Τα γκολ της αναμέτρησης και το ακυρωθέν τέρμα του Ντουντού
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Τα γκολ της αναμέτρησης και το ακυρωθέν τέρμα του Ντουντού
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τέιλορ και Μύθου
ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τέιλορ και Μύθου
