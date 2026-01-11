Άρης – ΑΕΚ: Οπαδοί της «Ένωσης» βρέθηκαν στο ξενοδοχείο πριν το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι

Οπαδοί της «Ένωσης» βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή για να τους εμψυχώσουν πριν από το Άρης – ΑΕΚ, για τη 16η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», με στόχο το «διπλό» που θα τη φέρει και πάλι στην κορυφή.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αναζητήσει την 11η συνεχόμενη νίκη της και πρώτη το 2026.

Το «παρών» έξω από το ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει οι «κιτρινόμαυροι» στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν δεκάδες οπαδοί της. Οι φίλοι της ΑΕΚ εμψύχωσαν τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του κατά την αναχώρηση τους για το γήπεδο.

Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (11/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ