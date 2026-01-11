Άρης – ΑΕΚ: Χωρίς Ρότα στο «Κλ. Βικελίδης» η «Ένωση» - Με Οντουμπάτζο η ενδεκάδα του Νίκολιτς

INTIME SPORTS

Ο Λάζαρος Ρότα δεν είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ, της 16ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση κι ως εκ τούτου έμεινε εκτός αποστολής για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του για το 2026.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη, όσον αφορά στον παίκτη που θα καλύψει το κενό του, καθώς αυτός δεν είναι ούτε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά ούτε κι ο Γκεοργκίεφ (αμφότεροι βρίσκονται στον πάγκο).

Φανέλα βασικού πήρε ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα σε αγώνα πρωταθλήματος. Μάλιστα, θα αγωνιστεί στη Super League για πρώτη φορά, μετά από το ματς της πρεμιέρας με τον Πανσερραϊκό.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.

H ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Ντούντου, Γένσεν, Καντεβέρε, ενώ στον πάγκο είναι οι: Διούδης, Μάικιτς, Νινγκ, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος.

Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (11/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.