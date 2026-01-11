Αστέρας AKTOR: Στο Ηράκλειο, έπειτα από τεράστια ταλαιπωρία η αποστολή

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία ολοκληρώθηκε τελικά το ταξίδι της αποστολής του Asteras AKTOR στην Κρήτη, καθώς οι Αρκάδες κατάφεραν να προσγειωθούν στο Ηράκλειο το πρωί της Κυριακής.

Η ομάδα είχε προγραμματίσει να φτάσει από το Σάββατο (10/01) στο νησί ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής (11/01) με τον ΟΦΗ (17:30), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη την προσεδάφιση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Ως αποτέλεσμα, η αποστολή του Asteras AKTOR αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα και να διανυκτερεύσει εκεί. Τελικά, το πρωί της Κυριακής (11/01) και συγκεκριμένα περίπου στις 9:00, το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στο Ηράκλειο, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια του ταξιδιού.

Πλέον, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο έχουν στη διάθεσή τους λίγες μόνο ώρες για ξεκούραση και προετοιμασία, πριν ριχθούν στη μάχη του αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ, σε ένα παιχνίδι με αυξημένες απαιτήσεις μετά την απρόσμενη ταλαιπωρία.