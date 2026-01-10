Ομάδες

LIVE Ατρόμητος – Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Περιστέρι
INTIME SPORTS
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 19:15
SUPER LEAGUE

Δείτε LIVE την αναμέτρηση, Ατρόμητος – Ολυμπιακός, για τη 16η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του το 2025 με δύο ισοπαλίες και στο Περιστέρι θέλει να επιστρέψει στα «τρίποντα».

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν νωπές τις δάφνες από το 3-0 επί του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Super Cup, αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο, ο οποίος έμεινε εκτός συνέχεια στο Κύπελλο, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ομάδα του Περιστερίου θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για 25η φορά στην Α’ Εθνική/Super League, με την ομάδα του Πειραιά να έχει θετικό απολογισμό σε αυτές τις αναμετρήσεις, αλλά με τους γηπεδούχους να χάνουν δύσκολα τα περισσότερα από τα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός έχει συνολικά 17 νίκες σε 24 αναμετρήσεις, αλλά οι 13 από αυτές είναι με διαφορά ενός γκολ (δέκα με 1-0 και τρεις με 2-1).

Δείτε LIVE την αναμέτρηση, Ατρόμητος – Ολυμπιακός



