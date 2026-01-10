Ομάδες

Παναθηναϊκός: Το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 13:08
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει μια σειρά επεισοδίων που αποκαλύπτουν βήμα–βήμα το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Συλλόγου: το νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο που θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του «τριφυλλιού».

Το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποκτά σάρκα κι οστά κι αναμένεται να είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει την πορεία κατασκευής μέσα από ένα ντοκιμαντέρ σε επεισόδια, το οποίο καταγράφει βήμα προς βήμα την εξέλιξη του έργου. Στο δεύτερο επεισόδιο το επίκεντρο στρέφεται στην Αθήνα και τη διαχρονική της ιστορία.

Η αφήγηση ξεκινά με τον Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος μιλά για την πόλη, ενώ ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, καθηγητής ιστορίας στο Haverford College, που φωτίζει άγνωστες πτυχές του Παρθενώνα.

Δείτε το δεύτερο επεισόδιο:

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Πράξη Δεύτερη: Η Γη μας #2



