Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 21:00
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα

Τον παίκτη του Βόλου αποκτούν οι «ερυθρόλευκοι», με τον 23χρονο εξτρέμ να προορίζεται αρχικά για την ομάδα Β’.

Προσθήκη με προοπτική κάνει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν με τον Βόλο για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα. Ο 23χρονος εξτρέμ αρχικά φαίνεται να προορίζεται για την ομάδα Β’.

Έπαιξε σε 9 ματς του Βόλου στο πρώτο μισό της σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε δύο γκολ στο Κύπελλο. Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί στη Σεβίλλη, την Μαρίτιμο, τη Νουμάνθια, την Ίμπιθα και την Ατλέτικο Σεβίλλης.

Στο ίδιο πλαίσιο, πέραν της συμφωνίας για τον Θαρθάνα ο Ολυμπιακός θέλει να προχωρήσει και για τον Γιώργο Προύτζο. Τον 22χρονο αμυντικό χαφ που ανήκει στον Βόλο κι αυτός.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα
20 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα
EUROLEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague
21 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague
ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»
38 λεπτά πριν BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved