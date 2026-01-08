Ολυμπιακός: Αμφίβολοι με Ατρόμητο Ποντένσε και Ροντινέι

Οnsports Τeam

Το μυαλό όλων στον Ολυμπιακό είναι στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Εκτός από τον αμφίβολο Ρέτσο, ο οποίος έκανε μία μικρή χειρουργική επέμβαση στο χέρι του, μετά την εξάρθρωση που είχε υποστεί στο ματς του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ποντένσε, Ροντινέι.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ ο Βραζιλιάνος μπακ ταλαιπωρείται από ίωση. Και οι δύο παίκτες των «ερυθρόλευκων» είναι αμφίβολοι για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ δεδομένο εκτός είναι και οι διεθνείς Μπρούνο και Ελ Κααμπί.