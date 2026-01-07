Ομάδες

Ολυμπιακός: Ντύνει στα «ερυθρόλευκα» τον Κουϊαμπάνο
Onsports Team 07 Ιανουαρίου 2026, 22:11
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Κοντά στους Πειραιώτες ο 22χρονος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ που ανήκει στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Έτοιμος για μεταγραφή φαίνεται πως είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στο να κάνουν «δικό» τους τον Κουϊαμπάνο. Πρόκειται για τον 22χρονο αριστερό μπακ από την Βραζιλία, που ανήκει στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η συμφωνία αφορά δανεισμό του παίκτη από τους Άγγλους, ομάδας που έχει μεγαλομέτοχο τον Βαγγέλη Μαρινάκη όπως είναι γνωστό. Τον Σεπτέμβριο του 2025 αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ έναντι 6 εκατ. ευρώ και έμεινε δανεικός στην Μποταφόγκο. Με την ομάδα της πατρίδας του είχε συνολικά 77 αγώνες, 10 γκολ και 7 ασίστ.

Ο δανεισμός ολοκληρώθηκε στο τέλος του χρόνου που μας πέρασε. Έτσι ο Ολυμπιακός αναμένεται να τον φέρει στην Ελλάδα και να τον κάνει την πρώτη του κίνηση στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.



