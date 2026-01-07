ΟΦΗ – Asteras Aktor 2-0: Στα προημιτελικά οι Κρητικοί

Onsports Team

Με γκολ των Μπόρχα Γκονζάλεθ και Ισέκα, η ομάδα του Ηρακλείου πήρε το εισιτήριο για τους «8» του θεσμού και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ – Αποβλήθηκε ο Γιαμπλόνσκι.

Ο φιναλίστ του περυσινού τελικού Κυπέλλου, ΟΦΗ, συνεχίζει την πορεία του στο θεσμό. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε 2-0 του Asteras Aktor και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των «8». Εκεί θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Οι Κρητικοί χρειάστηκαν δύο στατικές φάσεις για να φτάσουν στην επικράτηση, με το φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ και το πέναλτι του Ισέκα να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Το «πάλεψε» ο Asteras Aktor, όμως τα πράγματα δυσκόλεψαν γι’ αυτόν όταν έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Ο Τζιοακίνι πέρασε την μπάλα για τον Εμμανουηλίδη, αυτός έφυγε στην πλάτη του Κωστούλα, αλλά ο Χριστογεώργος τον νίκησε σε τετ α τετ.

9’ Ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σίπτσιτς σούταρε από το δεύτερο δοκάρι, ο Γιαπμλόνσκι έκανε την προβολή από κοντά, με τον Μπόρχα να βάζει σωτήρια την κόντρα.

25’ Κόρνερ από τα αριστερά, κεφαλιά του Κωστούλα από το πρώτο δοκάρι και άουτ η μπάλα.

29’ Ο Αποστολάκης βρήκε χώρο εκτός περιοχής αλλά δε βρήκε εστία στο σουτ που δοκίμασε.

33’ Γκολ 1-0: Υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα «κρέμασε» τον Αγγελίδη και κατέληξε στα δίχτυα!

40’ Αποβολή Γιαμπλόνσκι. Ο Λευκορώσος με δεύτερη κίτρινη για μαρκάρισμα στον Νους, αφήνει την ομάδα του με 10.

43’ Ο Χατζηθεοδωρίδης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Σενγκέλια αστόχησε με κεφαλιά από καλό σημείο.

47’ Ο Ισέκα έπαιξε κάθετα για τον Χατζηθεοδωρίδη, ο Έλληνας μπακ έβγαλε τη σέντρα, ο Βέλγος σούταρε και ο Αγγελίδης τον νίκησε με το πόδι.

50’ O Καλτσάς εκτέλεσε κόρνερ, ο Σίπτσιτς πήρε την κεφαλιά και ο Χατζηθεοδωρίδης απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

55’ Ο Ισέκα έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Φερνάντεθ. Αρχικά ο Παπαδόπουλος δεν υπέδειξε παράβαση, αλλά κλήθηκε για επανεξέταση από το VAR. Μόλις είδε την φάση, έδωσε πέναλτι.

58’ Γκολ 2-0: Ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

78’ Ο Αγγελίδης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διώξει. Στο έδαφος ο νεαρός, αποχώρησε τραυματίας και ο Asteras Aktor συνέχισε με 9.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 22’ Καραχάλιος, 67’ Λαμπρόπουλος - 12’ Γιαμπλόνσκι, 33’ Καλτσάς, 57’ Φερνάντεθ

Αποβολές: 40’ Γιαμπλόνσκι (2η κίτρινη)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογέωργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας (74’ Καινουργιάκης), Γκονθάλεθ (62’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Αποστολάκης (62’ Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια, Νους, Ισέκα (62’ Σαλσέδο).

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Aγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Μούμο (71’ Τσίκο), Καλτσάς (63’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (46’ Κετού), Τζιοακίνι (43’ Αλάγκμπε), Μακέντα (63’ Τσιντέρα).