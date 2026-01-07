Ομάδες

Άρης: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Δώνης και Σούντμπεργκ
Onsports Team 07 Ιανουαρίου 2026, 20:53
SUPER LEAGUE

Άρης: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Δώνης και Σούντμπεργκ

Ευχάριστα νέα για τον Μανόλο Χιμένεθ στην προπόνηση της Τετάρτης (7/1).

Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης (7/1) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που άρχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (11/1, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Τάσος Δώνης και Νοά Σούντμπεργκ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μιχάλης Βοριαζίδης ακολούθησαν μέρος του προγράμματος. Αντίθετα, ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία, ενώ ο Πέδρο Άλβαρο παραμένει κλινήρης, λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Την Πέμπτη, οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».

 



