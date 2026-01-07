Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει δανεισμό Ουέσλι από Αλ Νασρ για τα άκρα

Instagram

Onsports Team

Την περίπτωση του Ουέσλι από την Αλ Νασρ έχει βάλει στο… μικροσκόπιό του ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσιεύματα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα οποία, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται ψηλά στην λίστα του Ολυμπιακού και ο ελληνικός σύλλογος αναζητά τη… φόρμουλα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τα όσα τονίζονται στην ιστοσελίδα «transferfeed», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεχωρίσει τον 20χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό της Αλ Νασρ και ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν ως δανεικό μέχρι το καλοκαίρι και με προοπτική κανονικής μεταγραφής το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Πληροφορίες από το εξωτερικό αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει τον εξάμηνο δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον 20χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ της Αλ Νασρ, Oυέσλι Γκασόβα Ριμπέιρο Τεϊσέιρα», αναφέρεται αρχικά στην «transferfeed».

Και συνεχίζει: «Ο ελληνικός σύλλογος δεν είναι ο μόνος που ενδιαφέρεται. Η Μπενφίκα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Σαχτάρ Ντόνετσκ φέρονται επίσης να εξετάζουν μια παρόμοια συμφωνία, και η Φλαμένγκο παρακολουθεί επίσης την κατάσταση. Είναι κατανοητό ότι η Αλ Νασρ είναι ανοιχτή στο να συζητήσει είτε έναν δανεισμό με οψιόν μόνιμης μεταγραφής το καλοκαίρι είτε μια άμεση πώληση έναντι αμοιβής που υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ».

Ακόμα, στο εν λόγω άρθρο γίνεται αναφορικά και στην πρόταση της Μπολόνια που δεν έγινε δεκτή, όπως και τις επαφές με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Στα τέλη του 2025, η Αλ Νασρ ζήτησε ένα ποσό στα 15 εκατομμυρίων ευρώ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνα και τον Αύγουστο του 2025, ενώ προσφορά της Μπολόνια για 12 εκατομμύρια ευρώ συν 3 σε μορφή μπόνους φέρεται να απορρίφθηκε».

Ποιος είναι ο Ουέσλι

Ο Ουέσλι αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της Αλ Νασρ, με τον νεαρό Βραζιλιάνο να έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα Κ20 της Βραζιλίας, μετρώντας 12 συμμετοχές, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό του ταβάνι και την προοπτική εξέλιξής του.

Ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έως τον Ιούνιο του 2028. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 15 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ, ενώ συνολικά με τη φανέλα της Αλ Νασρ μετρά 37 συμμετοχές, με απολογισμό πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αλ Νασρ απέκτησε τον Αύγουστο του 2024 το 85% των δικαιωμάτων του παίκτη από την Κορίνθιανς, καταβάλλοντας το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ, επένδυση που αποτυπώνει τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από το όνομά του.