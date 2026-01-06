Ομάδες

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Τετέ στους «πράσινους» - «Κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου»
INTIME SPORTS
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 21:23
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Τετέ στους «πράσινους» - «Κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου»

Ο Τετέ με ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής στην Γκρέμιο.

Η συμφωνία βρισκόταν εδώ και ημέρες προ των πυλών και πλέον πήρε επίσημη μορφή. Όπως μαρτυρά και η ανάρτηση του Τετέ στα social media, Παναθηναϊκός και Γκρέμιο κατέληξαν σε deal για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του.

Ο Λατινοαμερικανός άσος θέλησε να αποχαιρετήσει τον κόσμο του «τριφυλλιού» με ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και υπογραμμίζοντας πως η παρουσία του στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε το σημαντικότερο βήμα της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Στο μήνυμά του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλώς πρέπει να τα κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να εξηγήσεις τα πάντα… Έτσι βρέθηκα εκεί. Έκανα αυτό που γνωρίζω καλύτερα: να παίζω ποδόσφαιρο. Έδωσα τα πάντα, με όλη μου την καρδιά, μέσα στο γήπεδο. Γι’ αυτό λέω “εις το επανιδείν” στους υπέροχους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ήταν το καλύτερο βήμα της καριέρας μου μέχρι τώρα. Εδώ εξελίχθηκα, έμαθα και έγινα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».



